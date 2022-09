A legtöbb versenyben töltött idei kör alapján állította rangsorba a Forma-1-es versenyzőket a Motorsport, a lista élére Esteban Ocon került. Az Alpine francia pilótája 934 kört tett meg idén, kettővel megelőzve Lando Norrist.

Ezen a listán csak harmadik Max Verstappen 928 körrel, bár a Red Bull az év elején komoly megbízhatósági problémákkal küszködött. A holland mindössze egyetlen körrel előzi meg Lance Strollt, aki sok versenykört töltött ugyan a pályán, de pontot mégis olyan keveset (5) szerzett, hogy összetettben csak a 18. helyen áll.

