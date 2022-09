Alexander Albon vakbélműtétje váratlan lehetőséget biztosított Nyck de Vries számára a Williamsszel a Forma-1-es Olasz Nagydíjon, mellyel a holland beugró élni is tudott. Fel is keltette ezzel több istálló érdeklődését: komoly esélye lehet a pilótának az Alpine-nál, akik a napokban a Hungaroringen tesztelnek, a legutóbbi hírek szerint pedig a Red Bull is beültetné őt az AlphaTauriba.

A korábbi Forma-2-es és Forma-E-bajnok potenciálisan Pierre Gasly helyére mehetne a fiókcsapathoz, ha az Alpine végül úgy dönt, hogy a franciát igazolják le Esteban Ocon mellé, Fernando Alonso megüresedő helyére 2023-ra. Mindez nem csak puszta sajtótalálgatás, a megkeresést de Vries is megerősítette.

“Nem igazán tudom, hogy olyan luxushelyzetben vagyok-e, hogy választhassak. Főként azért, mert nem én irányítok. Hosszú ideig tárgyaltam a Williamsszel, és az előző hétvégén be is mutatkozhattam náluk” – magyarázta a holland.

“Az Alpine-nal július óta vagyok kapcsolatban, és tesztelek majd velük Budapesten a jövő héten. Hétfőn repülök oda” – utalt a vélhetően keddtől csütörtökig, zárt kapuk mögött rendezett körözésre, ahol többek között Antonio Giovinazzi, Colton Herta és Jack Doohan is ott lesz.

“Ahogy a média észrevette, Ausztriában jártam, hogy Helmut Markóval találkozzam. Ezek a tények. Bárhol is kapjak ülést, örülni fogok neki. Meg kell várnunk, hogyan alakulnak a következő napok és hetek. Mint mondtam, nincs minden az én irányításom alatt” – emelte ki a pilóta.