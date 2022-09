Kilenc pilóta kapott valamilyen rajtbüntetést, így a Forma-1-es Olasz Nagydíj vasárnapi rajtsorrendjének alig volt köze az időmérő eredményéhez. Most megmutatjuk, hogyan jött ki az, hogy Max Verstappen a hetedik és nem a negyedik helyről rajtol, ahogy a szakértők nagy része – köztük mi is – hittük órákig.

Azok után, hogy a McLaren-Honda nevével jelzett időkben még 65 rajthelyes büntetést is láthattunk, a Nemzetközi Automobil Szövetség 2018-ra egyszerűsített: aki egy hétvégén 15 pozíciónál több büntetést gyűjt be motorelemcserékkel, az automatikusan a rajtrács végéről indul. Ha többen is ilyen büntetést kapnak, köztük az időmérő eredménye dönt. Fontos még leszögezni, hogy a 15 rajthelyes hátrasorolást kapók előrébbről indulnak, mint a rajtrács végére száműzöttek, függetlenül időmérős eredményeiktől.

Nézzük most meg, hogy ki hol végzett a monzai kvalifikáción, milyen büntetést kapott, és azzal matematikailag honnan kellene rajtolnia.

Pilóta Kvali eredmény Mennyi büntit kapott? Honnan kellene indulnia? Max Verstappen 2. +5 7. Carlos Sainz 3. rajtrács vége rajtrács vége Sergio Perez 4. +10 14. Lewis Hamilton 5. rajtrács vége rajtrács vége Esteban Ocon 11. +5 16. Valtteri Bottas 12. +15 27. Cunoda Juki 15. rajtrács vége rajtrács vége Kevin Magnussen 19. +15 34. Mick Schumacher 20. +15 35.

Kezdjük is el rendezni őket. Sainz, Hamilton és Cunoda egyértelműen a 18-20. helyezettek a fent leírtak miatt. Könnyű még Bottas, Magnussen és Schumacher helyzete is, hiszen csak 20 fős a rajtrács. Eddig tehát megvan:

Ocont is felírhatjuk a lista elé, hiszen nem sorolhatjuk hátrébb, mint Bottast (16<27), így a francia lett a 14. Ezzel Perez helye is eldőlt, hiszen már nem lehet 14., a mexikóié lett a 13. hely.

Értelemszerűen ez idő alatt azok, akik nem kaptak büntetést, azok addig előremeneteltek a rajtrácson, így lett 12. Lance Stroll, 11. Sebastian Vettel és így tovább. Hátra van azonban még Verstappen büntetése: itt alkalmazható az öt rajthelyes hátrasorolás, így neki a hetedik helyről kell tehát rajtolnia. Ki is jött ezzel a teljes rajtsorrend:

Hogy miért hitték mégis sokan azt, hogy Verstappen a negyedik helyről rajtolhat? Azért, mert korábban így lett volna: az előző szabályokkal minden egyes kiosztott büntetés után újraformálódott a rajtrács, nem csak a végén, miután mindenkinek kiosztották a büntetéseket. Ebben a példában Verstappen elsőként megkaphatta volna a +5 rajthelyet, de elé került volna Sainz, Perez és Hamilton is, akiket szintén büntettek, így kikerültek volna a világbajnok elől. Ez azonban már a múlt, a fenti a helytálló szabályértelmezés.