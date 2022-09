Egyik autójával a sor végéről, a másikkal viszont az első sorból támadhat majd a Mercedes a Forma-1-es Olasz Nagydíjon, ugyanis amíg Lewis Hamiltont motorcsere miatt büntették, George Russell – épp a hátrasorolásoknak köszönhetően a harmadik helyett – az első sorból rajtolhat, a ferraris Charles Leclerc mellől.

„A Q1 nagyon jól indult, mindössze néhány tizeddel voltunk lemaradva a Ferraritól, és azt hittem, ez lehet a realitás a végén is, de az, hogy 3-4 tized helyett 1,4 másodperc volt a hátrányunk, kisebb káosz” – értékelte szombati napját a Sky Sports F1 kamerái előtt. „Annak örülök, hogy Lando [Norris] vagy Fernando [Alonso] nem ugrott át minket, mert velük harcoltunk a második helyért.

„Nem vagyok túlságosan csalódott, de tanulás szempontjából kissé szégyen, hogy ennyire le voltunk maradva. Ha őszinte akarok lenni, azt hiszem, magunkra kell fókuszálnunk. A múlt héten és Magyarországon is láthattuk ugyanis, hogyha nálunk gyorsabb autókra figyelünk, a saját összetett eredményeinket sodorjuk veszélybe.”

A fiatal brit azonban nem hisz abban, hogy harcban lehet a győzelemért a Mercedes a hosszú egyenesekkel tűzdelt monzai pályán. „Szeretném azt hinni, hogy képesek lehetünk Charles-lal harcolni, de úgy gondolom, Max ellen semmi esélyünk nincs. Sokkal gyorsabbak, mint mi” – latolgatta a Mercedes esélyeit.

„A dobogónak kellene lennie a minimumnak, úgyhogy remélem, tiszta rajtunk lesz, majd harcolhatunk is. De nem igazán fogunk arra összpontosítani, mit csinál Max, mert így is, úgy is előttünk fog végezni. Valószínűleg 15 kör után az élen lesz” – beszélt a negyedik helyről induló Verstappenről a brit. „Nem gondolom, hogy itt olyan könnyű előzni, mint Spában, de amilyen tempójuk van, fel tudnak zárkózni.”

Az Olasz Nagydíj – büntetésekkel kalkulált – rajtsorrendjét itt szedtük össze: