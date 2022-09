Cunoda Juki furcsa körülmények között esett ki a Forma-1-es Holland Nagydíjról. Az AlphaTauri japán pilótája először megállt a pályán, mert azt hitte, rosszul rögzítették a kerekét, majd mégis továbbhaladt. Egy bokszkiállást követően azonban kiderült, autójával vannak bajok, azt pedig olyan helyen parkolta le, hogy virtuális biztonsági autós szakasz lépett életbe.

Mindez a hazai pilótának és a futam győztesének, Max Verstappennek kedvezett taktikai szempontból, aki így egy kevesebb időveszteséggel járó kerékcserével védhette ki a Mercedes addigi stratégiai előnyét. Mindez bőven elég volt az összeesküvés-elméletek hívőinek és a Red Bull ellen szurkolóknak: azt állították, hogy a Red Bull fiókcsapatának versenyzője szándékosan befolyásolta a verseny alakulását.

Az internetes támadók kipécézték Hannah Schmitzet, a Red Bull főstratégáját is, mire az AlphaTauri közleményt adott ki. Ebben azt írják, hogy az a viselkedés, ami istállójuk, illetve Schmitz ellen irányul, nem tolerálható, az pedig egyszerűen elfogadhatatlan, tiszteletlen és igazságtalan, hogy csalással vádolják bármelyik felet is. “Mindig is függetlenül, tisztességesen versenyeztünk, a legnagyobb tisztelettel és sportszerűséggel.”

“Jukinak olyan problémája volt, melyet a csapat nem vett azonnal észre, ez okozta a megállását a pályán. Bármi mást sugallni sértő és inkorrekt” – fogalmaztak.

Véleményünket az esetről a Csapatrádió legutóbbi adásában fejtettük ki: