A 2022-es Forma-1-es szezonban minden csapatnak két alkalommal lehetőséget kell biztosítania kezdő, F1-es tapasztalattal minimálisan rendelkező pilótáknak arra, hogy vezethessenek aktuális versenygépeket egy hétvége keretein belül. Az év eddigi részében nem voltak túl aktívak az istállók ebből a szempontból, sokaknak van még elmaradása.

Az Aston Martin az Olasz Nagydíjon, Monzában fogja ellőni első kötelező alkalmát. Sebastian Vettel helyére 60 percre az a Nyck de Vries érkezik, aki idén már a Williamsnél és a Mercedesnél is ellátott hasonló feladatokat.

NEWS: We are pleased to announce that @nyckdevries will drive the AMR22 during FP1 for the #ItalianGP at @Autodromo_Monza.

The 2020/2021 @FIAFormulaE World Champion will drive alongside @lance_stroll, having already undertaken extensive simulator work at AMF1 HQ.

— Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 6, 2022