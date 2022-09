Közel sem úgy alakulnak a Red Bull és a Porsche között a tárgyalások, ahogy arra a nagyközönség számított hetekkel ezelőtt. A felek nemigen akarnak dűlőre jutni, az energiaitalosok a függetlenséget hangsúlyozzák a Porsche cégirányítási modelljével szemben.

A háttérben azonban konkrét személyeket illető változások is lehetnek. Holland értesülések szerint Christian Horner csapatfőnök konkrétan attól fél, hogy kiteszik őt, ha a Porsche átveszi az irányítást. Félelme nem feltétlenül alaptalan, ugyanis a hírek szerint a stuttgartiak a helyére egy olyan vezetőt helyeznének, akit már jól ismernek és sikeresek voltak vele.

Ő Andreas Seidl, a McLaren csapatfőnöke. A német szakember még az LMP1-es projekt idején foglalkozott motorsporttal a Porschénél, a közös munka eredménye pedig három Le Mans-i győzelem és három világbajnoki cím lett.

Ezzel a hírrel párhuzamosan azonban felröppent egy másik pletyka is a holland F1-es paddockban. Megeshet az is, hogy a komplett Red Bull-csomagot eladhatja a betegeskedő 78 éves Dietrich Mateschitz. A Red Bull és az AlphaTauri vevője az Andretti lehet, akik két egymást követő évben is sikertelenül próbáltak beszállni a Forma-1-be.