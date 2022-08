2026-ban a tervek szerint az Audi és a Porsche is csatlakozna a Forma-1-hez. Előbbit a Belga Nagydíj pénteki napján hivatalosan is bejelentették, de a Porsche-féle megerősítés még várat magára. Sajtóinformációk szerint a stuttgarti márkának hamarabb, már az Osztrák Nagydíj idején meg kellett volna ejteni a hivatalos bejelentést, de bizonyítékok ide vagy oda, ez eddig még nem történt meg.

Az Auto Motor und Sport információi szerint nem véletlen: lehet, hogy egyáltalán nem is lesz semmilyen bejelentés, ugyanis az egyezkedő felek nemigen akarnak dűlőre jutni. A Porsche ugyanis kizárólag a Red Bull-lal dolgozna az F1-ben, meg is vennék az istálló 50 százalékát. Utóbbi azonban aggasztja az energiaitalosokat, ugyanis az ügyekbe így már az autógyártónak is beleszólása lesz.

A hírek szerint a döntést ezzel kitolták egészen december közepéig, így még van ideje a feleknek egyezkedni. Attól egyébként nem kell tartani, hogy a Red Bull motor nélkül marad. B tervnek ott a Honda, mely a visszatérést fontolgatja, C tervnek pedig a saját motorfejlesztő részleg. “Akár magunk is meg tudjuk építeni motorjainkat. Mi lennénk az egyetlen csapat a Ferrari mellett, akik egy helyen fejlesztik az autót és a motort” – mondta Helmut Marko motorsportfőnök.

Christian Horner csapatfőnök hozzátette, bízik abban, hogy a Porschéval zajló tárgyalások jól zárulnak.