Már a Forma-1-es Belga Nagydíj előtt lehetett tudni, hogy nagy bejelentésre készül az Audi, a nyári szünetet követő első hétvégéhez közeledve pedig az is hamar egyértelművé vált, hogy pénteken kerítenek erre sort. Meg is adták a bejelentés módját, már az esemény reggelén lencsevégre kaptak egy, az alkalomhoz felmatricázott demó F1-est.

A sajtóban terjedni kezdett, hogy a márka több sikertelen tárgyalás után a Saubernél nyitott ajtókra talált, és megveszi az Alfa Romeo név mögötti csapat 75 százalékát, erről azonban (egyelőre) nincs szó:

hivatalosan csak annyit jelentettek be, hogy 2026-tól az Audi motorszállító lesz a Forma-1-ben.

A márka már jelenleg is komoly erőkkel dolgozik a négy év múlva esedékes bemutatkozásra: a motorfejlesztés már hat hónapja zajlik a németországi Neubergben 120 ember részvételével. A projektet Adam Baker vezeti, aki korábban a Cosworth-nél és a BMW-nél is gyűjtött tapasztalatokat, de dolgozott a Nemzetközi Automobil Szövetségnek is.

Ami az esetleges sauberes kapcsolatot, illetve csapatvásárlást illeti, hivatalos információkra a szezon vége felé számíthatunk. Az Audi ígérete szerint 2022 végéig meg szeretné nevezni partneristállóját.

Az Audi a hivatalos bejelentést követően látványterveket is mutatott, melyeket azzal a felütéssel tett közzé, hogy a karikák az új csillagok. A mondattal burkoltan meg is kezdték a rivális német márka, a Mercedes bosszantását.