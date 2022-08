Nem sok pihenőidő jut a Forma-1-es pilótáknak az idei, 22 futamos szezonban, de már-már szokásosnak mondható módon nyáron is el tud vonulni egy kis időre a mezőny a Magyar Nagydíjat követően. Túl az F1-es nyári szünet felén utánajártunk, ki hogyan tölti a szabadidejét amellett, hogy még ilyenkor is kőkemény edzésben vannak a pilóták.

Max Verstappen

A Red Bull hollandja nem árult el sokat szünidejéről, de Monacóból tájékoztatott mindenkit, hogy készen áll a szezon befejezésére.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Max Verstappen (@maxverstappen1) által megosztott bejegyzés

Charles Leclerc

A Ferrari monacóija influenszernek állt a Magyar Nagydíj után: elindult hivatalos YouTube- és TikTok-oldala is. Emellett az utazás is belefért, Korzika déli részét vette célba a bajnokság második helyezettje.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Charles Leclerc (@charles_leclerc) által megosztott bejegyzés

Carlos Sainz

Család, barátok és golf – így telt eddig a spanyol szünete, valahol egy vízparton, mindenféle vízi jármű társaságában.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Carlos Sainz (@carlossainz55) által megosztott bejegyzés

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Carlos Sainz (@carlossainz55) által megosztott bejegyzés

George Russell

A félmeztelen fotók királya ezúttal is megragadta a lehetőséget, hogy felsőtestét megvillantsa Instagramon. Több pilótatársa viccesen be is szólt neki emiatt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon George Russell (@georgerussell63) által megosztott bejegyzés

Lewis Hamilton

A hétszeres világbajnok Afrikába utazott: felfedezte a namíbiai sivatagot, Ruandában gorillalesen volt, Kenyában pedig zsiráffal és elefánttal is találkozott.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lewis Hamilton (@lewishamilton) által megosztott bejegyzés

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lewis Hamilton (@lewishamilton) által megosztott bejegyzés

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lewis Hamilton (@lewishamilton) által megosztott bejegyzés

Valtteri Bottas

Nem ül a fenekén az Alfa Romeo finnje sem: előbb barátnőjének mutatta meg egy versenypályán egy régebbi géppel, milyen is Forma-1-es autót vezetni, majd elmentek egy murvás, 96 km-es bringaversenyre, ahol Bottas megnyerte korosztálya megmérettetését, összesítésben pedig negyedik lett.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Valtteri Bottas (@valtteribottas) által megosztott bejegyzés

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Valtteri Bottas (@valtteribottas) által megosztott bejegyzés

Mick Schumacher

A Haas németje saját bevallása szerint lement a térképről, és főként kutyájával tölti az időt, de augusztus 24-én Sebastian Vettellel, illetve számos pilótával, valamint német sport- és médiaszemélyiséggel egy jótékonysági focimeccsen vesz majd részt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Mick Schumacher (@mickschumacher) által megosztott bejegyzés

Lando Norris

Egy éve alkot egy párt a McLaren britje és barátnője, ezt is ünneplik a fiatalok ezekben a hetekben. Norris korábbi Insta-sztorijából kiderült, hogy autóval Portugália felé vették az irányt.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Lando Norris (@landonorris) által megosztott bejegyzés

Daniel Ricciardo

Az ausztrál Amerikában van a haverjaival, látszólag nem izgatja, mi mindent mondanak jövőjével kapcsolatban a sajtóban.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Daniel Ricciardo (@danielricciardo) által megosztott bejegyzés

Fernando Alonso

Némi gokartozás is belefért a spanyolnak saját gokartsulijának pályáján a szünidő elején, de Alonso azóta melegebb vizekre távozott újdonsült barátnőjével és jachtjával.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) által megosztott bejegyzés

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) által megosztott bejegyzés

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) által megosztott bejegyzés

Esteban Ocon

Az Alpine francia pilótája Szardínián pihente ki az első futamok fáradalmait, de azóta már arról is posztolt, hogy számára véget ért a szünet, és folytatódnak az edzések.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Esteban Ocon 🇫🇷 (@estebanocon) által megosztott bejegyzés

Pierre Gasly

Idén csak Gasly tájékoztatta követőit arról, hogy Görögország felé vette az irányt: Míkonosz szigete bevett üdülőhelynek számított az elmúlt években a mezőny tagjai között.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon PIERRE GASLY 🇫🇷 (@pierregasly) által megosztott bejegyzés

+1: Kimi Räikkönen

Ugyan már nem a mezőny tagja, de nem mehetünk el szó nélkül a Jégember mellett, aki most vasárnap tér vissza újra a volán mögé. Családjával már New Yorkba utazott a finn, ugyanis vasárnap a NASCAR Cup Series Watkins Glen-i futamát fog részt venni.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon PROJECT91 (@th_project91) által megosztott bejegyzés