Az első szabadedzéshez hasonlóan melegben, 33 Celsius-fokos levegő- és 49 fokos aszfalthőmérséklet mellett folytatódott a pénteki program a Forma-1-es Magyar Nagydíjon a második szabadedzéssel.

A gyakorlás nehéz helyzet elé állította a versenyzőket, szombatra ugyanis egyértelműen esőt jósoltak, és vasárnapra, a futam idejére is jelentősen lehűlhet az idő. Így kellett megtalálnia a mezőnynek a megfelelő beállításokat, köztük immár Valtteri Bottasszal az Alfa Romeóban, aki helyén az első edzésen még Robert Kubica ült. A többség az edzés első felében a közepes gumikat nyúzta, de voltak a lágyakkal és a keményekkel is próbálkozók.

Alexander Albon a lágy gumikon kezdte a körözést a Williamsszel, munkáját azonban megszakította egy fura megforgás az első kanyarban, melyet vélhetően valamilyen műszaki hiba okozott.

The yellow flags flutter briefly as Alex Albon spins off at Turn 1 He’s back on track now but with some flat-spotted tyres#HungarianGP #F1 pic.twitter.com/P4YdF1b1bB — Formula 1 (@F1) July 29, 2022

Ezen felül nemigen akadt jelentősebb problémája a pályán senkinek, csak Pierre Gasly küszködött azzal, hogy AlphaTaurijában be-bekapcsolt a lefulladásgátló.

Az edzés leggyorsabbja Charles Leclerc volt a Ferrarival – ez önmagában még nem is volt nagyon meglepő, ám a második helyezett Lando Norris nagyon is. A McLaren sokat javult a Hungaroringre, a brit csak két tizedmásodpercet kapott a monacóitól, ráadásul ezúttal Daniel Ricciardo is jól ment: a csapattárs ötödik lett.

Just under 30 minutes remaining of FP2. ⏰️ Keep pushing boys! 💪#HungarianGP 🇭🇺 pic.twitter.com/CWfhG30RWk — McLaren (@McLarenF1) July 29, 2022

A két McLaren közt 3-4. helyen Carlos Sainz (Ferrari) és Max Verstappen (Red Bull) zártak, míg Ricciardo mögött Fernando Alonso (Alpine) és Sebastian Vettel (Aston Martin) következtek – a visszavonuló német csapata különleges hátsó szárnnyal hívta fel magára a figyelmet, mely a szabályosság határát súrolja.

Y más detalles de las nuevas pletinas del ala trasera del Aston Martin And more details of the new Aston Martin rear wing sideplates https://t.co/ODRASzn1lS pic.twitter.com/ZNJE0U1bXO — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) July 29, 2022

Csak a nyolcadik lett a Mercedesszel George Russell, lemaradása 9 tizedmásodperc volt Leclerc-hez képest. Az Ezüstnyilak az első és a második szabadedzésen is túlmelegedéssel küzdöttek, többször is azt mondták Russellnek, hogy 100 méterrel hamarabb vegye el a gázt féktávok előtt. A legjobb tízbe Sergio Perez (Red Bull) és Bottas fértek még be, Lewis Hamilton a másik Mercedesszel csak a 11. lett.

A Magyar Nagydíj programja szombaton 13 órától a harmadik szabadedzéssel folytatódik, az időmérő 16 órakor rajtol.