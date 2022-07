A legelső, 1986-os Forma-1-es Magyar Nagydíjra a belépőket 300 és 600 Ft közé árazták, amikor a KSHadatai alapján a főállású havi bruttó átlagkereset 6435 Ft volt. Ma, 2022-ben a sétálós, domboldalra ülős jegyek 3 napra 32 ezer Ft-ba kerülnek, míg a lelátós belépők – attól függően, hol szeretnénk széket foglalni, fejenként 41 és 125 ezer Ft közé esnek – vagyis estek, hiszen már minden belépő elkelt a verseny 37. kiadására.

Ez is beleférhet, de ennyiért magunknak kell intézni/fedezni a ki- és visszajutást, a pályán pedig rossz esetben a kiégett füvön vagy a fedetlen lelátón, Super Gold-jegy esetén árnyékból nézhetjük a történéseket, ha pedig megszomjazunk-megéhezünk, brutálisan túlárazott kortyokkal és falatokkal elégíthetjük ki az igényeinket.

Létezik persze egy másik szint azoknak, akiknek a pénz nem számít, esetleg valamelyik csapat, szponzor vagy más érintett cég legfontosabb vendégei: a Paddock Club.

A Forma-1 által „ötcsillagos élményként” hirdetett lehetőség díja pályánként, piaconként eltérő, de általában a helyszín főépületében kialakított, jobb bárokat, éttermeket idéző fedett teraszból és zárt helyiségből áll, ahol egész nap korlátlanul fogyaszthatók a különböző frissítők, a pezsgő, a komoly séfek által elkészített gourmet falatok vagy nagyobb fogások, amellett persze, hogy tökéletes rálátás nyílik a rajtrácsra és a bokszutcára, valamint hogy bejárhatják a paddockot és – szabott időben – a bokszutcát, a versenyzői parádéhoz hasonlóan, szakértői „idegenvezetéssel” végigmehetnek a pályán és a trófeákkal is fotózkodhatnak.

A Paddock Club területén a szponzorok mellett a csapatok egy része saját asztalokat is fenntart a vendégei számára, így a számítani lehet arra, hogy a csapatvezetők és a pilóták is feltűnnek ott a hétvége során, a VIP-k legalábbis láthatják őket, jó esetben pár szót is válthatnak vagy épp egy-egy szelfit lőhetnek velük.

Az ötcsillagos élménynek persze ára is van: helyszíntől, piactól függ, pontosan mennyi, de valahol 5600-7000 euró (2,3-2,8 millió Ft) közti összeg a háromnapos Paddock Club-jegy, idén a Hungaroringen – melynek főépülete 36 év után, a 2024-re tervezett teljes újjáépítés előtt mára az egyik legelavultabb, lelakottabb – 5715 eurót, azaz kb. 2,5 millió forintot kértek érte.

Bár a Paddock Clubba szóló belépőkhöz parkolás is jár – 3 személyig jár egy hely –, akinek futja erre, nem feltétlenül autóval csorog ki a Hungaroringre az M3-ason, hanem inkább valamelyik helikopteres szolgáltatást választja. A különböző cégek árazása nagyon hasonló, akár Budapest belvárosából (egy Duna-parti helyszínről), ha valamelyik luxusszállodában lakik az illető, akár a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről – ha csak szombati vagy vasárnapi „villámlátogatásról lenne szó – fejenként 50-60 ezer Ft közötti áron kínálják a hungaroringi fuvart, az oda-vissza vissza szóló légitaxizás ezen a szinten elhanyagolható néhány ezer forintos engedménnyel rendelhető előre.

Az alábbi videón egy utazós youtube-er részletesen bemutatja, milyen is volt a Paddock Club-os élmény 2019-ben a Magyar Nagydíjon:

Ha a pénz nem lenne akadály, költenél a Paddock Clubra akár a Hungaroringen, akár máshol? Melyik pályán próbálnád ki az „ötcsillagos élményt”, ha szabadon választhatnál?