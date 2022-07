Miután a múlt vasárnapi Forma-1-es Francia Nagydíjon – bevallása szerint saját hibájából – vezető helyről esett ki, behozhatatlannak tűnik Charles Leclerc lemaradása az összetettben, azt ugyanis idei hetedik futamgyőzelme után már 63 ponttal vezeti Max Verstappen.

A RaceFans számításai szerint ez a különbség már akkora, hogy a Ferrari monacóija akkor is alulmaradhat a bajnoki küzdelemben, ha a hátralévő tíz futam mindegyikét és a brazíliai sprintfutamot is megnyeri. Ebben az esetben Leclerc 428 pontot szerezne, szemben riválisa 430 egységével. Ugyanakkor az igazsághoz hozzátartozik, hogy ehhez Verstappennek minden alkalommal a második helyen kell végeznie, miközben a leggyorsabb körökért járó bónuszpontokat is egytől egyig begyűjti.

Vajmi kevés esély van rá, hogy ez a forgatókönyv valósuljon meg, ám a Ferrari vesszőfutását különösen jól szemlélteti, hogy az év harmadik nagydíját követően még jócskán Leclerc állt előrébb a tabellán, 46 ponttal előzve Verstappent. Míg a Red Bull az év elején döcögött, azóta a maranellói csapatnál sokasodnak a műszaki, stratégiai vagy éppen versenyzői hibák, a holland így hozott Leclerc-en 109 egységet az elmúlt kilenc futamon.

Pedig ígéretesen alakult számára a francia hétvége, hiszen megszerezte karrierje 16. pole-ját, ezzel az örökranglistán kiegyenlített a címvédővel. Más szempontból azonban borzalmasan festenek a statisztikái: rajtelsőségeiből csupán négyet tudott győzelemre váltani, míg Verstappen 11-et. A holland eközben hat olyan futamon is nyert, amit Leclerc kezdett az élről.

A jelenlegi pontrendszer 2010-es bevezetése óta pedig csupán kétszer volt nagyobb különbség az első két helyezett az első tizenkét futam után:

2011-ben Sebastian Vettel 92 ponttal vezetett csapattársa, Mark Webber előtt,

míg 2020-ban Lewis Hamilton 77 egységgel előzte Valtteri Bottast a bajnokságban.

Természetesen mindkét szezon Vettel, illetve Hamilton fölényes győzelmét hozta, ráadásul egy harmadik példa is akad a történelemben: 2002-ben Michael Schumacher 66 ponttal áll Juan Pablo Montoya előtt a pontversenyben, pedig akkoriban még csak 10 pont járt a győzelemért, a mostani 25 (+1) egység helyett.