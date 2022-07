A Forma-1-es Francia Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Érdekes módon csúszott le a dobogóról Sergio Perez a Forma-1-es Francia Nagydíj végéhez közeledve. A Red Bull mexikóija elmondta, rossz információkat kapott a virtuális biztonsági autós szakasz befejezéséről, ami összezavarta, majd a jól reagáló George Russell elment mellette a Mercedesszel.

Perez lényegében a rendszer hibájára fogta az esetet, és a Nemzetközi Automobil Szövetség lényegében alátámasztotta azt, amit a mexikói gondolt. Az FIA a futam után egy közleményt adott ki, melyben megmagyarázta az eseményeket.

A VSC-s szakaszok befejezéséről érdemes tudni, hogy amikor megjelenik a csapatoknak, és ezzel együtt a tévénézőknek is az ENDING, vagyis a befejezésre figyelmeztető felirat, akkor 10-15 másodpercen belül meg kell kapnia a versenyzőknek a zöld zászlós jelzést. Erre nem került most sor, majdnem egy perc is eltelt a VSC feloldásáig.

Az FIA azt állítja, mindenről egy hardverprobléma tehet a részükről, melyet követően bekapcsolt a tartalékrendszer, mely a helyzetnek megfelelően működött. Ez a kavarás vezetett ahhoz, hogy rossz infókat kaptak a csapatok is.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke higgadtan vette tudomásul a helyzetet. “Csak szeretnénk érteni a tényeket” – mondta a szakember, utalva arra, hogy a legfontosabb, hogy érthető magyarázatot kaptak arról, mi fordult rosszra Le Castellet-ben.