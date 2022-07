Nemrég mi is beszámoltunk róla, hogy a delfinezés teljes felszámolása érdekében a Nemzetközi Automobil Szövetség új szabályokat vezet be. Ezeket még nem részletezték pontosan, csak körvonalakban mondták el, mire lehet számítani.

Ezekből az adatokból azonban sokkal többet ki tudnak olvasni a Forma-1-es csapatok mérnökei, és azzal is tisztában vannak, hogy mennyire vetheti őket vissza a riválisokkal szemben. Az Autosport franciaországi értesülései szerint minimum öt csapat (Ferrari, Red Bull, Haas, Williams, Alfa Romeo) eléggé kiakadtak ezen. Az említett istállók, melyek akár nyolcan is lehetnek egyes információk szerint, valamiféle alternatív, kevésbé drasztikus megoldást szeretnének: például 25 mm-es padlólemez-szél emelés helyett csak 10 mm, és hasonlók.

Hivatalosan a problémájuk az, hogy a szabályozás szerintük már nem is feltétlenül szól a biztonság növeléséről, mint ahogy azt eredetileg belengette az FIA, ellenben a változások óriási mértékben a Mercedes malmára hajthatnák a vizet. A csapatok egyelőre tehetetlenek, ugyanis hiába a Ferrari vétójoga, melyet bevethet bizonyos szabálymódosítások ellen, ha azok a biztonságot is érintik, még a maranellói csapat is tehetetlen.

Időközben kiderült, hogy a McLaren teljes mellszélességgel az FIA mögött áll, ők szeretnék, ha végigvinnék a módosításcsomagot, természetesen a biztonságra hivatkozva.