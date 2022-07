Fernando Alonso szerződése idén lejár, de a spanyol már többször is jelezte, szívesen maradna még a Forma-1-ben. Erre nyitott csapata, az Alpine is, akiknek ugyan el kell rendezniük Oscar Piastri sorsát is, de ez vélhetően nem lesz akkora probléma. A The Race értesülései szerint jelenleg azon megy a meccs 2005 és 2006 legjobbja, illetve munkaadója között, hogy hány évre szóljon a következő F1-es szerződés: a spanyol kettőnek örülne, istállója azonban egyet kínálna.

Ez azonban nem minden. Az Alpine ugyanis a Forma-1-en kívül jelen van a WEC-ben, ott, ahol Alonso világbajnok lett a Toyotával 2019-ben. A francia márka már jelezte is, hogy szívesen látnák ott is a pilótát, amennyiben ismét kedve szottyanna endurance-versenyeken indulni. Laurent Rossi, az Alpine vezérigazgatója elárulta, annak idején ezt fejben tartva igazolták le Alonsót a csapathoz, és a mostani szerződéshosszabbítási procedúrában is szóba kerül a téma. “Ez mindig is a párbeszéd része volt. A döntéshozatalkor erre is gondoltunk első körben.”

“Számunkra ő egy bajnok és mindig helye lesz az LMDh géposztályban. Amikor váltani szeretne, mi tárt karokkal várjuk a csapatban” – tette hozzá.

Kérdéses, hogy a spanyol mennyire akarja elkötelezni magát ilyen feltételekkel az Alpine-hoz hosszú távra: a franciák jelenleg egy igen öreg, ám futamgyőzelmekre képes technikát használnak a WEC-ben, 2024-ben érkező új autójuk versenyképessége pedig érthető okokból még bizonytalan.