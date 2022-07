Fernando Alonso kisebb kihagyást követően 2021-ben tért vissza a Forma-1-be az Alpine csapatával. A spanyol kapcsán eleinte felmerült, hogy a győzelmekre önerőből alkalmatlan technikával hamar elveszti motivációját és ki sem tölti szerződését, ám 2005 és 2006 legjobbja köszöni szépen, jól érzi magát. Tavaly dobogóra is állhatott Katarban, és idén is megvillant párszor, de többször is csütörtököt mondott alatta autója.

Nem titok az sem, hogy bajban van az Alpine: nem szívesen veszítenék el Alonsót, de ifjú tehetségüket, Oscar Piastrit sem, akit fölényesen megnyert Forma-2-es bajnoki címe után a kispadra kellett ültetniük helyhiány miatt. Az utóbbi időben úgy nézett ki, megoldódhat a dilemma azzal, hogy Piastrit jövőre a Williamshez küldik, Alonso pedig maradhat a francia alakulatnál.

A 32-szeres futamgyőztes most betekintést engedett lejáró szerződésének hosszabbítási folyamatába. “Szerintem a nyári szünetben fogunk erről beszélni. Ez volt az eredeti tervünk év elején” – mesélte a júliusban már 41. születésnapját ünneplő pilóta.

“A visszatérésem óta élvezem a Forma-1-et. A szándékom az, hogy legalább két évig még maradjak. Ez jár most a fejemben. Nem beszéltem még erről a csapattal, de remélem, sikerül majd megegyeznünk” – tette hozzá Alonso.

A hőskorban a Forma-1-et a 40 feletti pilóták uralták, a közelmúltban azonban nem sokan voltak ilyen idősen aktívak a sportágban. Kimi Räikkönen tavaly 42 évesen vonult vissza, Michael Schumacher 2012-ben 43, Pedro de la Rosa pedig 41 évesen akasztotta szögre a sisakot.