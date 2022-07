A 2022-es Forma-1-es szezonra észrevehetően javult csapattársához képest Cunoda Juki teljesítménye, de az AlphaTauri japán versenyzője még nem hozza a Pierre Gasly-féle szintet. A második évét a sportágban töltő pilóta még követ el hibákat, de a nagyobb gond az, hogy ezeket nemigen látja be.

A Brit Nagydíjon is láthattuk ennek a tökéletes példáját: a két csapattárs egymásnak ment Cunoda hibájából, majd még ő volt felháborodva a történteken. A verseny leintése után aztán a sajtó nyilvánossága előtt bocsánatot kért tetteiért, de ezeket az incidenseket nem felejtik el a Red Bullnál.

Gasly & Tsunoda touching each other off-track, and now on-track 🤨#BritishGP #Gasly #Tsunoda pic.twitter.com/atU1stVTir

— av (@formulaark) July 3, 2022