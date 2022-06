Újabb dominó dőlt el a Forma-1-es pilótapiacon, bár nagy szenzációról ezúttal nem lehet beszélni. Az AlphaTauri hivatalosan is bejelentette, hogy Pierre Gasly újabb egy évig a csapatnál marad – maga az érintett már áprilisban beszélt erről, míg a csapatfőnöke a múlt heti Kanadai Nagydíjon mondta ugyanezt.

Gasly szeretett volna visszatérni a Red Bullhoz, de minden reménye szertefoszlott akkor, amikor kiderült, hogy Sergio Perez további két szezonon át Max Verstappen csapattársa lesz.

he's not going anywhere! 🤙 @PierreGASLY stays with the team for 2023! 💙



read more 👉 https://t.co/tRJojqwwHQ pic.twitter.com/JsW0WIdVRV