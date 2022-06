F1: Így kerülte el a vereséget Verstappen

Max Verstappen és Carlos Sainz is úgy látja, akár Ferrari-győzelmet is hozhatott volna a Forma-1-es Kanadai Nagydíj. A vb-éllovas elárulta, minek köszönhetően menekült meg, míg Lewis Hamilton már a harmadik helyet is sikerként éli meg. A dobogósok nyilatkozatai.