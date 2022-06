2011-ben volt utoljára példa arra, hogy két Red Bull-versenyző vezesse a bajnokságot, ugyanakkor jelen helyzetben Sergio Pérez lényegesen közelebb van Max Verstappenhez, mint annak idején Mark Webber volt Sebastian Vettelhez. A mexikóit – akivel néhány hete hosszabbítottak szerződést – főként a monacói győzelme óta tekintik bajnokesélyesnek, sőt, már kimondottan célja, hogy harcban legyen az év végi elsőségért.

„Azért vagyok itt, mert úgy gondolom, világbajnok lehetek. Ezért kelek fel minden reggel” – nyilatkozta Pérez a kanadai La Presse-nek, amit a RacingNews365.com szemlézett. „Ha úgy gondolkodnék, hogy másodikként akarok végezni, inkább otthon kellene maradnom. Azért vagyok itt, hogy nyerjek, és úgy vélem, képes is vagyok rá. Ez motivál, ez visz előre, ezért vagyok itt” – hangsúlyozta a háromszoros nagydíjgyőztes.

Meglátása szerint „rendkívüli magas szinten” versenyez, és úgy látja, ha ezt a szintet tudja hozni minden héten, valóban esélye lesz arra, hogy a bajnoki címért küzdhessen. „Az, hogy versenyben vagyok, gondolhatok a bajnokságra, illetve önmagában a tény, hogy minden pont számát, nagy kihívást, de egyúttal óriási lehetőséget is jelent a pályafutásomban” – tette hozzá a 32 éves pilóta.

A francia nyelvű lapnak adott interjújában a Red Bull meghibásodásokkal tarkított, katasztrofális szezonkezdetéről is beszélt, és a történtek ellenére úgy gondolja, sokkal jobban indult az év számára, mint azt korábban remélte. „Voltak gondjaink a megbízhatósággal, néhány versenyen eléggé balszerencsések voltunk, de összességében versenyképesek vagyunk” – magyarázta Pérez.

Ugyanakkor a Spanyol Nagydíjon látottak alapján sokakban felmerült, hogy a Red Bull máris Verstappent favorizálja a bajnoki harcban, valójában azonban stratégiai különbség volt a két versenyző között, és mint elmondta, Pérez hasonló felállás esetén máskor is félreállna.

„Elbeszélgettem a csapattal. Ha azt mondják, ezt tegyem, megteszem. Nem látom, ennek miért ne lenne értelme” – mondta a mexikói, aki a leintést követően még ugyancsak számonkérte a csapatot.

Monacói sikerével Pérez minden idők legeredményesebb mexikói F1-es versenyzőjévé lépett elő, megelőzve Pedro Rodríguezt a rangsorban. „Nem szeretem a mexikóiak közötti összehasonlításokat” – reagált a felvetésre. „Mexikóiként büszke vagyok arra is, amit mások elérték, meg arra is, amit én. Nem érdekel, hogy én vagyok-e a legjobb, vagy sem. A fontos az, hogy mindannyian büszkék legyünk a másikra. Sok tehetség van az országomban, és szívesen látnék egy mexikóit, aki még nálam is jobb. Rendkívüli büszkeséggel töltene el.”

Pérez 21 pontos hátrányból vág neki a Forma-1-es Kanadai Nagydíj hétvégének, ám amíg csapattársa mindkét szabadedzést az élen zárta, a mexikói nem igazán találta a tempót: az első edzésen negyedik, a másodikon pedig csak tizenegyedik lett.