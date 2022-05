A Forma-1-es Spanyol Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Sergio Pereznek kétszer is el kellett engednie Max Verstappent a Forma-1-es Spanyol Nagydíjon: először a holland hibája után cseréltek helyet, hogy a világbajnok megpróbáljon elmenni George Russell Mercedese mellett, majd a futam végjátékához közeledve, amikor Verstappen versenytempója egyébként is gyorsabb volt taktikája miatt.

A mexikói még az első esetnél ígéretet kapott arra vonatkozóan, hogy visszakapja pozícióját, ami jelen esetben egy győzelmet jelentett volna. “Tudtuk, hogy különböző stratégián vagyunk” – tette hozzá a kétszeres futamgyőztes. Állítását a rádióforgalmazás is megerősíti.

“Oké Checo, hagyd, hogy Max megpróbálja. […] Visszafizetjük ezt később”– hangzott el versenymérnökétől, Hugh Birdtől.

Perez végül nem kapta vissza a helyét, sőt, ő kapta a rosszabb taktikát az eredetileg két kiállásosra tervezett változattal, szemben Verstappennel, aki a félig-meddig kényszerűségből három kiállásra állt át, de kiderült, hogy az a gyorsabb megoldás. “Ha abba az irányba mentem volna, én nyertem volna a versenyt. Ez működött Maxnak” – mondta.

A pilóta azonban úgy gondolja, a két kiállásból is kihozhatott volna többet, ha hagyja a csapat: egy alkalommal kérte is, hogy Verstappen engedje el őt, miután Verstappen hosszú ideig nem tudta megelőzni Russellt, ő pedig utolérte csapattársát a kerékcsere után. “Meg kell vitatnunk ezeket a dolgokat” – mondta el a leintést követően, előbb az autójában a rádión keresztül, majd a sajtó képviselőinek is.