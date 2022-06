Ugyan még csak néhány éve tért vissza, jó ideje rebesgetik már, hogy inog a Francia Nagydíj helye a Forma-1-es versenynaptárban, több európai, illetve klasszikus helyszínével együtt. Ez azonban nem jelent azt, hogy ismét lekerülne Franciaország az F1-es térképről: a tervek szerint Nizzában alakítanának ki a következő utcai pályát, ami a Monacói Nagydíj szervezőinek amúgy is gyengülő alkupozícióját rontaná tovább, tekintve, hogy a két helyszín között mindössze 20 kilométer a távolság.

Stefano Domenicali, a bajnokság vezérigazgatója a L’Equipe-nek adott interjújában hintette el – mint arról a Motorsport.com beszámolt –, hogy „van egy csodálatos projekt Nizzában, ahol nagydíjat rendeznének”, és ahogyan azt kiemelte, Franciaország történelmi mindig is fontos régió volt a motorsportban. Elmondása szerint a következő hetekben értékelik ki és tanulmányozzák át alaposan a pályázatokat, így a nagydíj jövőjéről legkorábban július végén várhatóak újabb fejlemények.

A Forma-1 vezérkarának törekvései alapján elképzelhető, hogy a jövőben a belga és a nizzai futamok évente rotálják egymást, hogy miközben földrajzi értelemben is tovább bővül a naptár, a hagyományos európai piacokat is lefedje. Ennek jegyében jövőre Las Vegasban egy harmadik amerikai futamot is rendeznek, míg Kína és Dél-Afrika visszatérése szintén borítékolható.

„A jövő évi naptár előkészületei folyamatban vannak” – erősítette meg Domenicali, aki korábbi kijelentéseivel ellentétben már nem tartja észszerűnek, hogy 30 futamot tartsanak évente. „Előnyben részesítenénk az évi 23-24 verseny megtartását.”

Az 57 éves olasz sportvezető a hét elején a dél-afrikai kormánnyal folytatott egyeztetéseket a Forma-1 visszatéréséről, és azt mondta, „a megbeszélések haladnak előre, és azt hiszem, hamarosan meg is kapjuk a választ”.