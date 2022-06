A 2022-es szezonban korábban soha nem látott mértékben delfineztek az autók a Forma-1-es Azerbajdzsáni Nagydíjon. A legjobban mindez Lewis Hamiltont viselte meg, a Mercedes britje rendesen megküzdött a technikával Bakuban.

Az egyenesekben kínzó delfinezés mellett a hétszeres világbajnok autója még a gyors kanyarokban is instabilnak bizonyult azok után, hogy a Mercedes szerelői különféle beállításmódosításokkal próbálták enyhíteni az egyenesbeli pattogást. A konstruktőri címvédő két autóján eltérő elemek is voltak, az összesített csomag pedig George Russell alatt volt a jobb: a dobogón végző pilóta autója kezesebbnek bizonyult.

Különösen a futam elején ütközött ki a két kocsi közötti különbség, a nehéz, megtankolt versenygéppel Hamilton nagyon küszködött. A hétszeres világbajnoknak el kellett emelnie a gázt a célegyenes előtti, egyébként padlógázzal bevehető kanyarokban. Erről a brit rádióüzenetben számolt be mérnökének, Peter Bonningtonnak a futam alatt.

Később ugyanezen a szakaszon a szélárnyékban autózás tette annyira instabillá Hamilton Mercedesét, hogy csak a gyors reakcióján múlt a baleset elkerülése. “Egy ponton ütközni fogok” – rádiózott az egyik ilyen eset után a brit.

“Több olyan pillanat is volt, amikor nem tudtam, hogy megcsinálom-e” – ismerte be a verseny után, ahol végül negyedik lett. “Többször is majdnem eldobtam a kocsit a nagy tempójú részeken. Intenzív volt a harc az autóval” – tette hozzá Hamilton.