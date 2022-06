Világbajnoki győzelmét követő visszavonulása után Nico Rosberg hamar visszatért a Forma-1 környékére, napjainkban a Sky Sports csapatát erősíti különféle szerepekben: volt már kommentátor, de helyszíni szakértő is. Idén azonban furcsa módon jelent meg a tévécsatorna közvetítéseiben: az otthonául is szolgáló Monacóban például az öbölből köszönt be és csatlakozott a műsorhoz, a paddockban pedig egyszer sem bukkant fel.

Mindennek oka az, hogy Rosberget kitiltották a Forma-1-es paddockból. A tilalom nem a német személye ellen szól: mindenkinek távol kell maradnia ettől a területtől, aki nincs beoltva koronavírus ellen. A szabály még mindig él, és minden tévésre, újságíróra, csapattagra és az összes emberre vonatkozik, aki megfordul a paddockban.

Rosberg sajtósa, Lena Siep a találgatásokra reagálva pénteken közölte, hogy a 2016-os világbajnok azóta, hogy átesett a Covid-fertőzésen, folyamatosan monitorozza szervezetének antitest-szintjét. Hozzátette, orvosa tanácsára nem oltotta be magát, ugyanis gyógyulása után még védettnek tekinthető.