Ha már a véleményét kérdezik, Walter Röhrl szívesen elmondja: a kétszeres WRC-bajnok nemrég Sebastian Vettelt osztotta ki, rögtön utána pedig egy másik honfitársáról is elmondta a véleményét.

Röhrl is azok közé tartozik, akik szerint Mick Schumacherből hiányzik az édesapja tehetsége. “Nagyon úgy tűnik, hogy nincsenek olyan kimagasló képességei, mint az apjának” – mondta Röhrl, aki szerint a neve is akadályt jelent Mick számára.

“Michael Schumacher a karrierje elejétől kezdve az élmezőnyben volt. Ezzel a vezetéknévvel mindenki azt várja, hogy Mick is igazi szupersztár legyen. Ez egy kemény és súlyos teher.”

Miközben Schumacher még nem szerzett idén pontot, a csapattársa, Kevin Magnussen már 15-nél jár. “Ez is csak extra nyomást jelent számára, és a csapaton is belül is okoz némi feszültséget.”