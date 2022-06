Idén nem sok olyan ikonikus duó akad a Forma-1-ben, mint Carlos Sainz és a kavicságy. A Ferrari spanyolja az Ausztrál Nagydíj óta az összes pályán meglátogatta a sóderes bukótereket, ahol volt ilyen. A legtöbbször erre futamon került sor, így rengeteg értékes világbajnoki pontot veszített ezzel a pilóta.

A legelhivatottabb rajongók azonban azt is kiszúrták, hogy Sainz Fioranóban, a Ferrari házi tesztpályáján is látogatást tett a kavicságyban. Kedden ugyanis az olaszok teszteltek a Pirelli kérésére, a spanyol pedig egy féktávon elveszítette a kontrollt az idei autó, az F1-75 felett. Az esetről videó is készült.

Carlos Sainz has spun into the gravel trap during a Pirelli tyre test 😓

🎥 poggioliriccardo on TikTok pic.twitter.com/I0anbTpP2w — WTF1 (@wtf1official) June 1, 2022

Sainz védelmében azért érdemes megjegyezni, hogy a Pirelli 2022-es esőgumijait – melyek a megforgáskor is az autón voltak – több pilóta is szidta az elmúlt időben. Közülük is kiemelkedett Sebastian Vettel, aki használhatatlannak nevezte a keveréket.