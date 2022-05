A Forma-1-es Monacói Nagydíjon mindig előtérbe kerülnek a külsőségek és a csillogás. A hétvégére a pilóták is rendszeresen készülnek saját határaikon belül, ez legtöbbször a sisakokon összpontosul. Idén hatan változtattak fejvédőjük hagyományos színvilágán a hercegség nagydíjára.

A Ferrari pilótája hazai versenyére egy még inkább a monacói zászló színeibe öltöztetett, egyszerű fejvédővel készült.

A Mercedes hétszeres világbajnokát kedvenc kristálya, az ametiszt inspirálta. A sisakon alig látszódnak a szponzorfeliratok, ám a drágakőminta fényesen csillog – csak nehogy ékszernek nézzék…

Monaco Helmet ‼️ a collaboration with @danielarsham – inspired by my favourite crystal, amethyst. We created a racing helmet & sculpture in his signature style — as if it were a relic in a museum 1,000 years from now. The sculpture will be sold benefiting @mission44 ✨ pic.twitter.com/e77ua5PM5X

— Lewis Hamilton (@LewisHamilton) May 27, 2022