Max Verstappent a kritikus pillanatban, a Forma-1-es Spanyol Nagydíj időmérőjének utolsó percében érte utol egy műszaki hiba, mely megfosztotta attól, hogy versenybe szálljon a pole-pozícióért. A Red Bull hollandjának nem nyílt autóján a DRS a célegyenesben, ami jelentős időbeli lemaradást okozott neki már az első kanyar előtt. Ezért nem fejezte be körét a világbajnok a kvalifikáció végén.

Nem csak Verstappen autóján rakoncátlankodott a DRS: a harmadik szabadedzés során Lewis Hamilton Mercedesén is probléma volt az állítható hátsó szárnnyal, közvetlenül az időmérő előtt mindkét Aston Martinnál szerelték még a kérdéses elemet, és a Haas dánja, Kevin Magnussen is arról számolt be a kvalifikációt követően, hogy ötször is be kellett nyomnia kormányán a DRS-t aktiváló gombot, hogy nyíljon a hátsó szárny.

Ilyen tömeges esetekben mindig felmerül, hogy nem az egyes autókkal, hanem a pályán elhelyezett jeladókkal lehet a probléma. Kérdéses, hogy a vasárnapi futamig megoldódik-e a helyzet. A barcelonai pályán különösen nehéz előzni, így mindenki érdeke az lenne, hogy legalább ez az eszköz a pilóták rendelkezésére álljon a helycserék elősegítéséhez. Nem elképzelhetetlen ugyanis, hogy ha nem stimmel száz százalékosan a DRS-rendszer, a versenyirányítás egyszerűen nem engedélyezi a használatát.

A futam így minden bizonnyal egy hatalmas vonatozássá válna, ahogy azt láthattuk Imolában is, ahol a felszáradó pályán hosszú ideig nem engedték az állítható hátsó szárny használatát.