Charles Leclerc drámai motorhibája után kettős Red Bull- és Max Verstappen-sikert hozott a Forma-1-es Spanyol Nagydíj. Idei negyedik és pályafutása 24. sikerével a holland átvette a vezetést a világbajnoki összetettben, mögötte csapattársa, Sergio Pérez és a mercedeses George Russell ért célba.

A leintés után a korábbi F1-es versenyző, Pedro de la Rosa készítette az interjúkat a dobogósokkal.

„Megnehezítette a dolgunkat, de újra sikerült előretörni, és megnyerni a versenyt” – nyilatkozta a rendszeresen jelentkező, az őt többször is érezhetően frusztráló DRS-problémáról Verstappen, aki attól függetlenül még a sóderágyat is megjárta az első körökben. „Nehéz volt a kezdet, de jó a vége” – summázta röviden. „Próbáltam koncentrált maradni, de természetesen nem szép, amikor ilyen történik. Örülök a sikernek, és boldog vagyok Checo miatt is, nagyszerű eredmény ez a csapatnak.”

A futam második felében eleinte úgy tűnt, hogy Pérez léphet elő a favorittá, de az eltérő stratégia, majd a csapatutasítás révén Verstappen került előnyösebb helyzetbe. A leintés után a mexikói meg is jegyezte a csapatának, hogy el akar beszélgetni velük – vélhetően az instrukció nyomatékosságára utalva.

„Rengetegen szurkoltak nekem ezen a hétvégén, ezért nagyon örülök, hogy először állhattam dobogóra a Spanyol Nagydíjon” – mondta Pérez. „Szoros volt, de végül a csapat szempontjából nagyszerű eredmény született, ami boldogsággal tölt el. Különböző stratégián mentünk, utána elengedtem Maxot. Később azonban azt gondoltam, megyek tovább, hogy ne veszítsek értékes másodperceket. Így működött a stratégiám, de összességében a csapateredmény az, ami számít.”

Leclerc kiesése után Russell rövid ideig még vezetett is a futamon, végül be kellett érnie a harmadik hellyel. „Nehéz verseny volt a mai. Mindent megtettem, hogy magam mögött tartsam Maxot, de lenyűgöző munkát végzett” – dicsérte versenyzőtársát a Mercedes pilótája. „Büszkeséggel tölt el, hogy itt állhatok. A srácok Brackley-ben és Brixworthban is nagyszerűen dolgoztak, köszönöm mindenkinek!”

„Őszintén szólva fájt, amikor megláttam a tükörben a Red Bull-okat. Próbáltam magam mögött tartani őket, de legalább néhány élvezetes köröm volt, és örülök a harmadik helynek, ahogy annak is, hogy pontokat szerezhettem a csapatnak.”