Charles Leclerc közismerten balszerencsés hazai pályáján, Monacóban: annak idején a Forma-2-ben éllovasként nullázta le a teljes hétvégét, a Forma-1-ben pedig még egyszer sem ért célba futamon. Tavaly ugyan megnyerte az időmérő edzést, de csak azután, hogy az utolsó szektorban eldobta a Ferrarit.

A szokásoknak megfelelően az idei Monacói Nagydíj előtt is megrendezték a történelmi F1-es autók versenyét, melynek keretében díszvendégként Leclerc is pályára gördülhetett. A világbajnoki éllovas számára azonban még egy bemutató alkalmával sem bizonyult jó ómennek az utcai pálya, ugyanis a háromszoros vb-győztes Niki Lauda 1974-es Ferrarijával a korlátnak ütközött a Rascasse-ban. Megrongálódott az autón a hátsó szárny, ennek ellenére Leclerc a célegyenesig még elgurult vele.

Mint az a 24 éves versenyző későbbi tweetjéből kiderült, fékprobléma vezetett az újabb kellemetlen jelenethez. „Amikor már azt hitted, hogy a világ összes balszerencséje utolért téged Monacóban, elveszíted a fékeket a Rascasse-ban a Forma-1 egyik legikonikusabb történelmi autójának volánjánál” – írta.

When you thought you already had all the bad luck of the world in Monaco and you lose the brakes into rascasse with one of the most iconic historical Ferrari Formula 1 car. 🙃🔫