Pechesen alakult Sebastian Vettel számára a Forma-1-es Miami Nagydíj: hiába küzdötte előre magát az utolsóról a kilencedik helyre, négy körrel a leintés előtt – az addig amúgy kiváló versenyt futó – Mick Schumacher megtorpedózta a négyszeres bajnok Aston Martinját.

Lance Strollnak és Vettelnek üzemanyag-hőmérséklettel kapcsolatos anomália miatt a bokszból kellett a mezőny után indulnia, mindketten benne voltak a középmezőny darálójában. A biztonsági autós újraindítás után Vettelnek jött ki szerencsésebben a lépés, már kilencedik volt, amikor mentoráltja telibe találta. A felügyelők nem akartak vizsgálódni, versenybalesetnek minősítették az esetet.

Vettel a futam közben – meglepően nyugodtan – csak annyit kérdezett a mérnökétől rádión, hogy “mégis milyen lyuk volt ott”, merthogy ő “nem látott semmit”. Schumacher az autóban még úgy érezte, hogy az “övé volt a kanyar”, később azért hibásnak érezte magát.

“Ha úgy nézzük, inkább hátul kellett volna maradnom, vagy határozottabb támadást kellett volna indítanom. Utólag persze mindig egyszerű. Kár, nagy kár mindkettőnk számára, ami történt” – mondta Schumacher, aki az ütközésig talán F1-es pályafutása eddigi legjobb futamát produkálta tucatnyi előzéssel.

“Úgy gondoltam, már az enyém a kanyar, előrébb is voltam, nem számoltam Mickkel” – fogalmazott Vettel. “Amikor megpillantottam, már túl késő volt. Sajnálom, mert mindketten elestünk a pontoktól, jobban kellett volna csinálnunk. Elég hülyén nézett ez ki mindkettőnk számára.”

