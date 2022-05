Először látogat a Forma-1 Miamiba a hétvégén, az esemény pedig a pilótákat is felvillanyozta. A legtöbben a maguk módján is készültek, ez a legtöbbeknél a különleges sisakdizájnt jelenti. Az alábbiakban összeszedtük az összes, eddig bejelentett változtatást.

Lando Norris

A legkönnyebben felismerhető darabot a McLaren britje csináltatta: állítása szerint még a tapintása is olyan fejvédőjének, mint egy kosárlabdáé.

Daniel Ricciardo

A McLaren ausztrálja az Ace Ventura filmekből merített inspirációt.

Csou Kuan-jü

Bőven a Space Jam c. film megjelenése után született az Alfa Romeo kínai pilótája, sisakját mégis a kosarazó Tapsi Hapsi inspirálta.

Valtteri Bottas

Az Alfa Romeo finnje nem is egy, hanem rögtön három sisakot vitt Miamiba, a hétvége minden napjára egyet.

Max Verstappen

A Red Bull címvédője sötétebb alapszínre váltott, szokásos dizájnját pedig egy pálmafával és egy Miami felirattal dobta fel.

Made for a weekend in the Magic City 😍 #MiamiGP 🇺🇸 pic.twitter.com/U90yeCS8JR — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 3, 2022

Sergio Perez

Minimális, a miami életérzésre jellemző színekkel operált a Red Bull mexikóija.

Looking 🔥 from every angle 😍 Miami colours for @SChecoPerez 😎 pic.twitter.com/N1pTU98sC9 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 6, 2022

Cunoda Juki

Az AlphaTauri japán pilótája egy graffitiművésszel együttműködve alkotta meg dizájnját.

Mick Schumacher

Hagyományos dizájnján a neonsárgát rózsaszínre és kékre cserélte a Haas-pilóta.

Fernando Alonso

Neonban úszik a strand az Alpine kétszeres világbajnokának bukóján.

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Fernando Alonso (@fernandoalo_oficial) által megosztott bejegyzés

Sebastian Vettel

Az Aston Martin németje a klímaváltozásra hívja fel a figyelmet: 2060-ra Miami is víz alá kerül, ha ilyen ütemben folytatódik a felmelegedés.