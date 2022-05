Hatalmas sikernek örvend a Netfilxen a Hajsza a túlélésért (Drive to Survive) című dokusorozat. Eddig négy évad készült a szériából, mely kétségtelenül sok emberhez vitte közelebb a sportágat, ám eközben a régebbi rajongók, valamint a pilóták felháborodtak: szerintük túlságosan is eltorzítja a valóságot a streamingszolgáltató. A panaszok eljutottak a legfelsőbb körökbe, a sportág vezetéséig is.

Habár belengették, hogy véget is érhet a sorozat, ha ezt az utat követi a Netflix, végül ez nem fog bekövetkezni. Miamiban bejelentették, hogy újabb két évad készül még a szériából, azaz a 2022-es és 2023-as szezont is feldolgozzák majd az ötödik és hatodik évadban. Előbbi mondjuk nem volt nagy titok, mivel a produkcióért felelős Box to Box Films emberei már az első futamokon is fel-feltűntek a nagydíjak helyszínén.