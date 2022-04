Nyolc évig a Forma-1 csúcsán volt a Mercedes, 2022-ben azonban egyelőre nem úgy szerepel a konstruktőri címvédő, ahogy azt elvárta tőlük gyakorlatilag mindenki. Jelen állás szerint még a harmadik helyért is meg kell küzdeniük a mezőnyben, az Ausztrál Nagydíj pénteki napján pilótáik be sem fértek a legjobb tízbe.

Lando Norris sincs sokkal jobb helyzetben a McLarennél, bár a wokingi csapat mintha életjeleket mutatott volna Melbourne-ben. Talán ez, talán más dolog játszott közre abban, hogy kicsit odapirítson Lewis Hamilton csapatának. “Valamennyire jó látni, hogy a Mercedes nem mindig sikeres. Ez megmutatja, hogy még akkor is rosszra fordulhatnak a dolgok, ha sikeresek is voltak. Könnyű elrontani a dolgokat. Utálom ezt kimondani, de jó a Ferrarit elöl látni. Megnyugtató ez a többi csapatnak is, hogy még mindig lehetséges az előrelépés. Ha csak a Mercedes és a Red Bull küzdene, az nagyon kiszámítható lenne” – mondta a brit pilóta.

Norris számít arra, hogy honfitársa, Hamilton előránt valamit a kalapból a megszokotthoz képest gyengébb autóban. “Láthatjuk az egyik legjobb pilótát egy autóban, ami nem a legjobb. Más oldalát láthatjuk Lewisnak az előző évtizedhez képest.”