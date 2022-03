A szezonnyitó Forma-1-es Bahreini Nagydíjat részletesebben kivesézzük a Vezess Csapatrádió következő adásában. Tarts velünk hétfőn este 19 órától a YouTube-csatornánkon!

Kettős kieséssel zárta a Forma-1-es Bahreini Nagydíjat a Red Bull, pedig az energiaitalosoknak csak néhány kört kellett volna kibírnia a célig. A leintés után Christian Horner elmondta, hogy Max Verstappent egy halom probléma sújtotta, de a holland és csapattársa, Sergio Perez kiesését is alapvetően egyetlen dolog okozta: megadta magát a benzinpumpa.

A szerkezet egyik kulcsfontosságú részét, az üzemanyagot a tankból a nagynyomású rendszerbe juttató szerkezetet az idei évtől egyetlen gyártó, a Marelli szállítja. Az Auto Motor und Sport szerint a csapatok és a Nemzetközi Automobil Szövetség még a szezonnyitó rajtja előtt aggodalmukat fejezték ki a kérdéses elem miatt.

A tesztek során több istálló munkáját is hátráltatta a hibás pumpa, többek között az Alfa Romeo és a Haas is érintett volt: az alkatrészeken repedések jelentek meg, ami lehetővé tette, hogy az üzemanyag szétfolyjon és tönkretegye az elektronikát. A híresztelések szerint többek között ez is lehetett az oka annak, hogy alig volt valaki, aki egyhuzamban lenyomott volna egy versenyszimulációt.

A bahreini időmérő után néhány csapat engedélyt kért az FIA-tól arra, hogy megnézzék a benzinpumpát, melyet engedélyezett is a szövetség. Azt nem tudni, hogy a Red Bull az említett alakulatok között volt-e, de ez sem nekik, sem a többi csapatnak nem megnyugtató, hiszen mindenki ugyanazt a pumpát használja. Habár a futam harmadik – időrendben első – kiesője, Pierre Gasly az első információk szerint az MGU-K meghibásodása miatt esett ki, akár azt is okozhatta az esetlegesen az elektronikára folyó üzemanyag.