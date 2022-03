A Forma-1-es szezonnyitó Bahreini Nagydíj előtt a rajongók már enyhíthették F1-es éhségüket a Netflixen futó Hajsza a túlélésért (Drive to Survive) című dokusorozattal. A 2021-es szezont feldolgozó negyedik évadban azonban nem szerepelt az épp a vb-címet megnyerő Max Verstappen. Indoklása szerint a készítők kamusztorikat kreálnak és olyan történeteket jelenítenek meg a képernyőn, melyek a valósággal alig vannak köszönőviszonyban.

Verstappen kritikája mellé többen is csatlakoztak az elmúlt időszakban, többek között Lando Norris is hasonló véleményen van. Mindezt látva megszólalt a Forma-1 vezérigazgatója, Stefano Domenicali is. Az olasz szakember érthető módon azt szeretné, ha a pilóták részt vennének a forgatásokon, hiszen a sorozat rendkívül jó hatással volt a sportágra.

“Ha egy pilóta visszautasítja a szereplést, mert nem úgy jelenítik meg, ahogy azt ő szeretné, arról beszélni fogunk. Csak mondják meg, hogyan szeretnének megjelenni és találunk valamilyen megoldást” – mondta Domenicali.

“A Netflix menedzserei már találkoztak a csapatokkal. Ha szeretnénk kapcsolatba lépni az amerikai piaccal, az ő nyelvüket kell beszélnünk” – mutatott rá a vezérigazgató. “Ez azonban nem azt jelenti, hogy fel kell dühítsenek bennünket.”