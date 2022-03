Bahreinben elkezdődött a 2022-es Forma-1-es szezon, és ugyan a teszteken már körözhettek a pilóták az autókkal, sokan ezt még egy régebbi sisakkal tették a fejükön. Többen is a hétvégére hagyták új fejvédőjük mintázatának premierjét.

Így tett Lewis Hamilton is. A Mercedes hétszeres világbajnoka az idei évben visszatért a sárga színhez, melyet gokartos kora óta használt egészen addig, amíg csapattársak nem lettek Nico Rosberggel. A brit előbb fehér, majd fekete-lila alapú bukóra váltott. A most bemutatott újdonság megőrzött némi lilát a korábbi sisakról, de a sárga előlépett dominánssá. Ilyen színűre festették Hamilton rajtszámát, illetve a feje felett található T-kamerát is. Utóbbi egyébként váratlan lépés volt, ugyanis szokás szerint a sárga kamera azé a pilótáé lesz csapaton belül, aki hátrébb végez az egyéni bajnokságban.

Rajta kívül az első szabadedzést megnyerő Pierre Gasly is pénteken mutatta be sisakját. Az AlphaTauri franciája az ukrán-orosz háború kapcsán keleti szomszédunk lobogóját rakatta sisakjára a No War felirat mellett.

For Peace

For Solidarity

For Ukraine 💙💛

The conflict in #Ukraine is threatening children’s lives, many of whom need help to get to safety urgently. They need our support. Join me in helping #UNICEF to protect more children 🙏 link in bio https://t.co/ZFGZqyccit pic.twitter.com/o5KjFBMTI6

— PIERRE GASLY 🇫🇷 (@PierreGASLY) March 18, 2022