Meglepő őszinteséggel nyilatkozott mentális gondjairól Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnök-vezérigazgatója: elmondása szerint a mai napig előfordul, hogy pszichésen szenved, mivel akkora nyomás nehezedik rá feladatai miatt, illetve a nyilvánosság részéről. Attól ugyanakkor nem tart, hogy ennek beismerése miatt megbélyegzik, ahogyan az sem zavarja, ha látja, hogy valaki kezelés alatt áll, ezek ugyanis segítik a legjobbat kihozni belőle.

„Azoknak az embereknek, akikről úgy tűnik, mindenük megvan, de küszködnek, úgy gondolom, kötelességük bevallani, hogy segítséget kapnak, és ez rendben is van így” – fejtette ki véleményét Wolff a The Times-nak. „2004 óta járok pszichiáterhez, azóta több mint 500 órányi terápián vettem részt. Voltak mentális gondjaim, és még most is szenvedek.”

„A problémáim leküzdésének egyik módja, hogy segítséget kapok, ez segített hozzájutni kiaknázatlan lehetőségekhez. Ennek testi jeleivel soha nem volt gondom. A legsikeresebb emberek némelyike nagyon-nagyon érzékeny, ami pedig azt is jelenti, hogy nagyon sebezhetőek” – tette hozzá.

A közelmúltban Lando Norris, a McLaren versenyzője fedte fel, hogy az ő mentális egészsége sem tökéletes, de „felvett egy álarcot”, hogy ne mutassa gyengeségeit a külvilágnak.