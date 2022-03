Hétfő este hivatalosan is bejelentették, hogy 2025-ig szóló szerződést kötött a Forma-1 és az imolai pálya. Az Emilia-romagnai Nagydíj helyszíne 2020-ban és 2021-ben beugróként szerepelt a versenynaptárban a koronavírus-járvány miatt kihulló pályák helyén, az idei évre azonban már állandó helyszínként is találtak neki helyet a versenynaptárban.

Mindez azt jelenti, hogy 2006 után ismét állandó szerződése lesz két olasz Forma-1-es pályának, az Olasz Nagydíj helyszínének, Monzának is 2025-ig szól az F1-es szerződése. “Büszke pillanat ez az olasz rajongóknak, hogy két versenyt is tarthatnak, és minden rajongónknak, hogy láthatják a jövőben is ezt a fantasztikus helyszínt” – mondta Stefano Domenicali F1-vezér, aki maga is olasz.

“Örülök, hogy folytatódik a kiváló partnerség Imolával 2025-ig. Ez a pálya ikonikus, a sportunk történelmének része. Hihetetlen munkát végeztek, hogy két versenyt is megtartottak a pandémia közepette” – tette hozzá Domenicali.

A tavalyi ráadásul igencsak izgalmas futam volt, a linkre kattintva visszatekinthetsz az eseményekre: