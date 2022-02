Immáron 2013 óta azonos rendszer szerint nevezhetnek a csapatok az aktuális Forma-1-es idényre. A nevezési díjakat az előző évi teljesítményük alapján határozzák meg: az alapdíj 577 278 dollár, ami jelenlegi árfolyamán közel 182 millió forintot jelent, majd minden egyes világbajnoki pont után 5770 dollárt kell fizetniük, ami átszámítva 1,8 millió forintnak felel meg.

Mivel tavaly zsinórban nyolcadjára húzta be a konstruktőri bajnoki címet, ezúttal is a Mercedesnek kell a legtöbbet fizetnie a nevezésért. A brackley-ieknek ráadásul pontonként is többel, 6926 dollárral (kb. 2,18 millió forint) könnyül a bankszámlájuk, így a nevezési díjuk 4,826 millió dollárra rúg, vagyis csak azért kell több mint 1,5 milliárd forintnyi dollárt kicsengetniük, hogy egyáltalán ott lehessenek a mezőnyben.

Köszönhetően annak, hogy a Red Bull 2021-ben a hibridérában először meg tudta szorongatni a Mercedest, illetve Max Verstappen az egyéni küzdelemben le is győzte Lewis Hamiltont, több mint 50%-kal nőtt a nevezési díjuk, 3,955 millió dollárra, ami forintra átszámítva még mindig milliárdos nagyságrend, majdnem 1,25 milliárd. A harmadik helyen a Ferrari követi a két élcsapatot tisztes távolságban, de az olaszoknak így is egymillió közel 1 millió dollárral kerül többe a nevezés, mint a csapnivalóan sikerült 2020-as idény után.

Mindössze három csapat van a mezőnyben, melynek nevezési díja nem éri el az 1 millió dollárt: a Williams és az Alfa Romeo mellett a nullázó Haasról mondható el ez még, utóbbinak így csak a valamivel több mint félmillió dolláros összeget kell kifizetnie a Nemzetközi Automobil Szövetségnek (FIA).

A Forma-1-es csapatok nevezési díjai 2022-ben*:



Helyezés, csapat 2021-es pontszám Teljes nevezési díj

(dollárban/forintban) Ebből a pontalapú nevezési díj

(dollárban/forintban) 1. Mercedes 613,5 4 826 379 / 1 521 467 715 4 249 101 / 1 339 486 599 2. Red Bull 585,5 3 955 613 / 1 246 967 442 3 378 335 / 1 064 986 325 3. Ferrari 323,5 2 443 873 / 770 406 524 1 866 595 / 588 425 407 4. McLaren 275 2 164 028 / 682 188 186 1 586 750 / 500 207 070 5. Alpine 155 1 471 628 / 463 916 010 894 350 / 281 934 894 6. AlphaTauri 142 1 396 618 / 440 269 858 819 340 / 258 288 741 7. Aston Martin 77 1 021 568 / 322 039 096 444 290 / 140 057 979 8. Williams 23 709 988 / 223 816 617 132 710 / 41 835 500 9. Alfa Romeo 13 652 288 / 205 627 269 75 010 / 23 646 152 10. Haas 0 577 280 / 181 981 747 0 / 0

* 315,24 forint = 1 dollárral számolva

