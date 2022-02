Csütörtök reggeli bejelentésével a Red Bull immár a nyolcadik Forma-1-es alakulat, mely közölte, mikor mutatja meg a nyilvánosságnak hivatalosan idei versenygépét. Az energiaitalosok február 9-ére tűzték ki az RB18 bemutatását, egy nappal előbbre, mint az Aston Martin – eddig ők voltak az elsők az autóbemutatók terén.

A Red Bull bejelentésével együtt már csak a Williams és a Haas maradt adós, bár közel sem biztos, hogy a két alakulat tesz hasonló lépéseket, dönthetnek úgy, hogy hirtelen leleplezik 2022-es autójukat. Az eddig nyilvánosságra hozott időpontok közül a legérdekesebb az Alfa Romeo kései bemutatkozása.

Red Bull become the 8th team to confirm their launch date 👀#F1 🗓 pic.twitter.com/JSK0DpnaUz

— Formula 1 (@F1) February 3, 2022