Közel 260 kilométert a lehető leggyorsabban megtenni szűk, kanyargós országutakon: ez ma is izgalmas kihívásnak számítana, hát még 1906-ban, amikor az automobilok sokkal kezdetlegesebb, szeszélyesebb szerkezetek voltak.

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Charles Rolls és szerelője, Eric Platford úgy nyerte meg 120 évvel ezelőtt a Man-szigeti Tourist Trophy-t, hogy autójukat, a Light 20 H.P. Rolls-Royce modellt minden komponensében a határig terhelték – beleértve az üzemanyagot is, amelyből ha túl sokat visznek magukkal, az növeli a jármű tömegét, de ha túl keveset, azt kockáztatják, hogy a cél előtt megáll alattuk a jármű.

A négy 65 kilométeres körből álló futamon már az első kör végén átvették a vezetést, és a versenyleintésekor 10 perces előnnyel haladtak át a célvonalon. Az autó átlagsebessége 63,4 km/óra volt, a verseny végén mindössze 6 deciliter üzemanyag lötyögött a tartály alján!

A műszaki tökéletesség ezen bravúrja előtt tiszteleg az a Rolls-Royce Black Badge Ghost Tourist Trophy, amelyet az egykori győzelem helyszínén, a Man-szigeten lepleztek le.

A jubileumi autó karosszériája sötét smaragdzöld kényezést kapott, hasonlót ahhoz, amiben az 1906-os versenyen győztes Light 20 H.P. Rolls-Royce tündökölt.

A coachline egyetlen világosbarna sáv, benne az elmaradhatatlan motívum egy fehér 4-es: ez utal a megtett körök számára, arra, hogy a Rolls-Royce leghátulról, negyedik autóként rajtolt, és arra is, hogy 4 óra 6 perc alatt tette meg a távot.

A belső térben a bőrrel és technikai szövettel borított felületek feketéjéhez a coachline barnáját viselő szegések és díszítő öltések társulnak, a finom gyapjúszőnyegek szintén barnák.

Hátul, a két utasülés között a Man-szigeti közúti pálya körvonala látható, míg a szellőző rostélyok gömbjébe olyan alapadatokat gravíroztak bele, mint a futamgyőztes autó rendszáma és alvázszáma, a verseny dátuma, valamint a rajt/cél vonal koordinátái.

A megvilágított küszöbbetéteken szintén az eredeti versenyautó alvázszáma olvasható.

A Black Badge Ghost szedánt minden idők legsportosabb Rolls-Royce modelljeként aposztrofálja a gyár. A 6,75 literes V12-es benzinmotor 600 lóerős, maximális forgatónyomatéka 900 Nm – ez 29 lóerővel és 50 Nm-rel több, mint az alapkivitelű Ghost azonos adatai. Az autót sportprogrammal szerelték fel, ezt aktiválva kétszer gyorsabban kapcsol az automata sebességváltó (legalább 90%-ig nyitott pillangószelep esetén), és teltebben szól a motor.