Mick Schumacher első Forma-1-es szezonjában nem alkotott igazán maradandót: autótörésben ugyan ő lett a legjobb, a gyengécske Haas volánja mögött azonban sokkal többre nem futotta annál, hogy legyőzze csapattársát, Nyikita Mazepint.

Fejlődését nemcsak az amerikai csapat követi figyelemmel, de a Ferrari is, akik elő is léptették tartalékversenyzővé, azaz ha Charles Leclerc vagy Carlos Sainz valami oknál fogva kidől, ő ül be a helyükre. A német javulásának azonban csak félig-meddig tud örülni jelenlegi munkaadója.

Günther Steiner csapatfőnököt arról kérdezték, hogy Schumacher ferraris kapcsolatai vajon új szintre emelhetik-e pilótaként az ifjoncot. “Bízom is benne, meg nem is” – válaszolta a Haas szakembere. “Ha jó pilóta lesz, nem szeretném, hogy elmenjen, de ha jó pilóta, el fog menni.”

Steiner nem tartja kizártnak, hogy Mick apja nyomdokaiba lépve egy nap nem csak tartalékként erősítheti a Scuderiát. “Ha jól végzi a munkáját, meglesz a lehetősége. Tudjuk, hogy 2021 egy tanulóév volt. Idén azonban nagyobb lesz a nyomás” – tekintett előre a csapatfőnök.