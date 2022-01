A 2021-es szezon végén 349 rajt után fejezte be Forma-1-es pályafutását Kimi Räikkönen. A Jégember eddig sem rejtette véka alá, hogy eddig is leginkább a versenyzés miatt maradt itt, így az sem lenne meglepő, ha többet a királykategória közelébe sem nézne – erre ő is utalt a Bildnek nyilatkozva.

„Csak az idő fogja megmondani” – válaszolt arra 2007 világbajnoka, mennyire fog hiányozni számára a sportág. „Amit már most tudok, hogy a vezetés volt az egyetlen, ami tetszett benne! Lehet, hogy többé be sem teszem a lábamat a paddockba. Sosem volt az életem a Forma-1, mindig voltak fontosabb dolgok számomra.”

„Nem azért hagytam abba, mert nem érzek már magamban erőt, csak jobb dolgom is van annál, hogy repüljek és a hotelben ücsörögjek” – jelentette ki a tőle megszokott nyers stílusban a finn, aki az utóbbi hetekben Instagram-oldalán már büszkén hirdette, hogy „visszavonult”.

Tisztázatlan, hogy ezentúl mit fog csinálni Räikkönen, de aligha valószínű, hogy a jövőben bárhol is versenyezne, pláne nem főállásban, érezhetően nem is gondol erre egyelőre. „A gyerekek szeretnének egy kutyát, de még nem döntöttünk róla. Talán azzal is beérik majd, hogy mostantól több időt töltük velük otthon” – osztotta meg terveit.

Räikkönenék már a karácsonyi ünnepeket meghitt családi idillben töltötték, miközben a Maldív-szigeteken sütkéreztek.