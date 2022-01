A sportág legtapasztaltabb versenyzőjeként akasztotta szögre sisakját Kimi Räikkönen, miután 2021 végén visszavonult a Forma-1-ből. A Jégember távozásával egy igazi ikontól kellett elköszönnünk, és ezt nem csak a több millió rajongó, de a pilóták is így gondolják.

Nemrég például korábbi világbajnoki ellenfele és csapattársa, Fernando Alonso mondott róla meglepően hízelgő dolgokat. A 40 éves spanyol egészen a kezdetekig visszament: mindketten 2001-ben érkeztek a Forma-1-be. “Akkor, amikor bemutatkozol, nem tudod, mit hoz a jövő. Mindkettőnk mögött fantasztikus F1-es karrier áll, mindketten bajnokok lettünk, amiben 2001-ben talán nem voltunk biztosak. Örülök, hogy annyi évet megoszthattam Kimivel. Nagyszerű karaktere a Forma-1-nek, hiányozni fog nekünk nagyon” – mondta 2005 és 2006 legjobbja.

Räikkönen népszerűségét annak is köszönhette, hogy sosem kertelt: mindig őszintén elmondta gondolatait, még azt is, ha nem volt véleménye a dolgokról. Ez a tulajdonság fogta meg Alonsót is, ám ő közelebbről egészen mást látott a finnből, mint a nagy nyilvánosság. “A maszk mögött, amit látunk belőle, ő teljesen más személyiség. Nem a Jégember, eléggé meleg szívű ember. A versenypályán kívül kell vele találkozni, hogy az igazi Kimit lássuk. Néha találkoztunk a reptéren, a paddockon kívül, éttermekben, még buliztunk is együtt.”

“A futamok után ő az egyik olyan srác, akivel őszintén beszélhetsz különféle dolgokról, ő pedig mindvégig egyenes marad. Rengeteg F1-es témában osztom a véleményét és a gondolatait. Mi egy buborékban élünk, nem az igazi életben. Könnyű dolgunk van, jó repülőkkel utazunk, ötcsillagos hotelekben alszunk és minden segítséget megkapunk, de vasárnap este újra hétköznapi emberek vagyunk és azon nevetünk, mennyire hamis ez a világ” – fejtette ki Alonso.