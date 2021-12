Minden egyes Forma-1-es futam után kijön az aktuális Power Ranking, egy olyan pontszám, mely az adott pilóta teljesítményét értékeli. A pontozásnál nem feltétlenül számít, hogy győzött-e az adott versenyző vagy sem: egy sereghajtó is kaphat pl. 10 pontot, ha az ítészek úgy látják, mindent kihozott magából és autójából egy adott hétvégén.

Az év közben kiosztott 22 értékelés után megjött az összegzés is, ráadásul abból rögtön kettőt is kapunk. A Forma-1 szakemberei mellett ugyanis a rajongók is pontozhatták a pilóták teljesítményét, így ebből is összeállítottak egy tízes listát.

Az első két helyezett kilétében és sorrendjében is egyetértett mindkét fél: a legjobbnak Max Verstappent látták, nyomában Lewis Hamiltonnal. Mögöttük a sorrend már kissé keveredik, de az eltérés nem mondható igazán nagynak, két pilótát leszámítva. A szakértők ugyanis sokkal előrébb értékelték Charles Leclerc-t, mint a rajongók, Sergio Perez esetében pedig ugyanez történt, csak fordított előjellel.

Az alábbiakban mindkét tízes lista megtekinthető. Egyetértesz a sorrendekkel? Hozzászólásban várjuk a saját sorrendedet is!

A szakértők sorrendje:

Helyezés Pilóta Pontszám 1 Verstappen 8,9 2 Hamilton 8,4 3 Norris 8,2 4 Leclerc 7,9 5 Gasly 7,7 6 Sainz 7,7 7 Alonso 7,4 8 Russell 7,3 9 Ocon 7 10 Perez 6,7

A rajongók sorrendje: