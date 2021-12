Öt év múlva új generációs motorokat vezetnek be a Forma-1-ben, a hajtás elektromos része sokkal nagyobb szerepet kap majd. Az FIA döntése értelmében a motorfejlesztésre is költséglimitet vezetnek be – az idén bevezetett költségplafon alól a motorfejlesztés még kivételt jelent.

Az új szabályozás célja, hogy a Forma-1 vonzóbbá váljon új gyártók számára, és egyből versenyképes szinten tudjanak beszállni. A Volkswagen-csoport az Audi és Porsche márkájával egy ideje kacérkodik a beszállás gondolatával.

A jelenlegi, 1,6 literes V6-os belső égésű egységek megmaradnak, de száz százalékban fenntartható üzemanyaggal kell üzemeltetni őket. Az erőforrások elektromos teljesítményét csaknem megtriplázzák, 120-ról 350 kW-ra ugrik az érték. Ezzel párhuzamosan a költséges hőenergia-visszanyerő rendszert (MGU-H) kivezetik – a Volkswagen például ezért erősen lobbizott.

A részletes specifikációkat a jövő év elején teszik közzé.