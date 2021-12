Utolsó mercedeses Forma-1-es futamára készül Valtteri Bottas Abu-Dzabiban. A finn versenyző öt év után távozik a csapattól, ahol a eddig a hétvégéig 10 győzelmet és 20 pole-pozíciót gyűjtött.

Bottas jövőre már az Alfa Romeo csapatát erősíti, ám még idén megkezdheti a közös munkát az alakulattal, azok után, hogy a Mercedes gyakorlatilag a vasárnapi leintés után elengedi a kezét. Nem is fogja vesztegetni az idejét Bottas: már a futam utáni kedden egy Alfa Romeo mögé ül a Yas Marina versenypályán, a Pirelli tesztjén, ahol a jövőre érkező 18 colos gumikat próbálhatják ki a résztvevők.

Ugyan azok az autók, amivel a mezőny, köztük Bottas is köröz majd, még messze vannak attól, amit majd 2022-ben a Forma-1-ben láthatunk, de az alkalom tökéletes lesz arra, hogy megismerkedjen a csapat mindennapi működésének folyamataival, így nem a nulláról kell kezdenie a betanulást.

A jövő heti teszten egyébként autóba ül a már Forma-2-es bajnok Oscar Piastri is az Alpine-nal, de Robert Svarcman is volán mögé ül: a Ferrari-növendék a vörösök autója mellett a Haast is meghajtja majd.