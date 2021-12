Necces helyzetet úszott meg a Forma-1-es Szaúd-arábiai Nagydíj harmadik szabadedzésén Nyikita Mazepin és Lewis Hamilton: az orosz éppen gyors körön volt a Haasszal, amikor előtte kóricált a hétszeres világbajnok az ideális íven. Kettejük találkozójának kis híján jókora baleset lett a vége, amit végül az újonc reflexeinek köszönhetően kerültek el sikeresen.

Ennek ellenére a versenyfelügyelők tartózkodtak a szigorú elmeszeléstől: a Mercedest 25 ezer euróra büntették, míg a bajnokaspiráns megúszta egy megrovással a figyelmetlenséget – pedig nem sokkal korábban Pierre Gaslyval szemben is figyelmen kívül hagyta a kék zászlókat. A két eset itt nézhető vissza:

Tinpot:

Gasly and Mazepin just deliberately forced Sir Lewis Hamilton off track out of nothing more than frustration and anger at being briefly inconvenienced. pic.twitter.com/1mA1N5Yo7X